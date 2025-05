Lazio| La Conference non rende ricchi: i numeri parlano chiaro

RASSEGNA STAMPA - La Lazio rischia di chiudere la stagione al sesto posto con 68 e di ritrovarsi in Conference League. Appena dodici mesi fa, gli stessi punti sarebbero valsi la quinta piazza e la qualificazione in Champions League. I biancocelesti non sono stati fortunati perché al calo casalingo del 2025 si sono aggiunte varianti che non dipendono da lei come i pochi punti portati nel ranking da Atalanta, Juventus e Milan che, arrivando almeno agli ottavi di Champions, avrebbero magari regalato lo slot in più nelle competizioni europee. Oppure un andamento diverso in Coppa Italia dove le eliminazioni di Inter e Juventus, con Milan ed Empoli, hanno di fatto mandato in finale l'ottava e la nona squadra del campionato accorciando ancora i posti a disposizione. Inutile recriminare, ma anzi bisogna battere il Lecce e sperare in qualche regalo in arrivo da Torino o Venezia.

Qualora dovesse essere Conference league andrebbero fatti dei ragionamenti che inevitabilmente cambieranno anche il calciomercato. Intanto è certo che la Conference League porta molti meno introiti. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, in questa stagione la Lazio con i quarti di finale di Europa League ha ottenuto 23,21 milioni di eruo di premi Uefa a cui si aggiungono 5 milioni dal botteghino per un totale di 28,21 milioni. La Fiorentina che si è spinta fino alle semifinali, quindi ha fatto un turno in più, si è fermata a 17,7 più gli incassi del botteghino. La Champions League poi è proprio un campionato a parte con la qualificazione ai gironi che vale 60 milioni a cui si aggiungono incassi e altri introiti. L'accesso agli ottavi, come sottolinea l'edizione odierna de La Stampa, regala altri 10 milioni. Cifre da capogiro che sono quasi il triplo rispetto alle altre due competizioni.

