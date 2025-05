Lazio, l’ultima chiamata di Zaccagni: è caccia al gol perduto

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Torna il capitano per l’ultima fatica stagionale. Dopo la squalifica contro l’Inter, Zaccagni è pronto a riprendersi la fascia sinistra contro il Lecce. Un rientro importante, in una gara che la Lazio non può sbagliare per chiudere il campionato centrando almeno la qualificazione in Conference League.

Il giallo rimediato contro la Juventus lo ha tenuto fuori proprio nel suo stadio preferito, San Siro, dove il 2 marzo scorso aveva segnato l’ultimo gol (ironia della sorte, su rigore trasformato da Pedro). Da allora, dieci giornate di silenzio assoluto: nessun gol, nessun assist. Un’astinenza pesante per uno come lui, che avrebbe dovuto trascinare la squadra nella fase decisiva.

Zaccagni ha messo insieme 8 gol in campionato: ne servono due per eguagliare il suo miglior bottino. In questo 2025, ha segnato solo quattro volte: due in campionato (a Verona e Cagliari), una in Europa League alla Real Sociedad, e poi il gol al Milan. Poi il blackout. La Lazio ha bisogno del contributo di tutti, specie degli esterni offensivi: con un punto si chiuderebbe il campionato al sesto posto, centrando l’obiettivo minimo stagionale.

