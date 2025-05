Ex Lazio | Reina annuncia il ritiro: pronta una panchina in Spagna

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pepe Reina ai ritira. Quella contro l'Inter sarà l'ultima in campo per il portiere. Il 42enne, campione del mondo e due volte campione europeo con la nazionale spagnola, ha annunciato ieri che si ritirerà dal calcio professionistico dopo 26 stagioni vissute nell'élite, affermando che "il momento è arrivato" dopo una lunga riflessione. L'estremo difensore in italia ha vestito le maglie di Napoli, Milan, Lazio e Como.

In un'intervista concessa a Movistar+, intitolata "Pepe Reina ha qualcosa da dire", l'iberico ha dichiarato: "Una carriera bellissima sta per concludersi, una vita molto piena. Mi sento molto fortunato per quello che ho vissuto. Sono passati molti anni... Non me l'aspettavo, ma penso che sia arrivato il momento e ho voglia di chiudere qui. Ora non dai il peso giusto, ma quando si guarda indietro si vede che continueremo a essere una delle squadre di riferimento nella storia. Preferisco non pensare alle sensazioni che ci saranno nell’ultima gara. Mi accompagnerà tutto ciò che è stata la mia vita e la mia carriera, mettermi i guanti per l’ultima volta sarà speciale. Il Como aveva quello che mi serviva, con una testa pensante come quella di Cesc, che è mio amico“.

Il portiere, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Como allenato dall'ex compagno di squadra Fabregas, ha raccontato quando ha maturato la decisione di smettere: "L'inverno è stato duro. Qui in inverno fa molto freddo allenarsi. Ho cambiato ruolo a gennaio, quando hanno ingaggiato un altro portiere e mi sono ritrovato retrocesso. Così ho parlato con Yolanda (la moglie, ndr) e le ho detto: ‘Penso che sia ora'. Ora cerco un progetto per il futuro".Reina è pronto per cimentarsi nel nuovo ruolo di allenatore. Secondo Tmw, l'ex portiere diventerà il tecnico dell'Under19 del Villarreal e su come sarà come tecnico ha le idee chiare: “Come giocheranno le mie squadre? Bisogna sempre vedere ciò che si ha a disposizione, un allenatore deve mettersi a disposizione dei suoi giocatori e convincerli con le sue idee“.