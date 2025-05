Lazio, Lotito ancora incredulo: "Pedro? Non capisco la Roma. Sul futuro..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Giù le mani da Pedro. Il giocatore della Lazio continua a scrivere pagine di storia con l'aquila sul petto diventando, giorno dopo giorno un pilastro e un punto di riferimento. Un modello, così l'ha celebrato mister Marco Baroni nel post partita contro l'Inter a San Siro. Pedro va e ogni volta è decisivo ai fini del match. Non a caso sono 9 le reti segnate da subentrato. Una sentenza.

A rimanere ancora una volta incredulo è il presidente Claudio Lotito che continua a tenerselo stretto: "Non capisco come la Roma si sia fatta sfuggire un campione così - ripete di continuo - sarà lui a decidere se continuare o meno". Queste le parole riportate da Il Messaggero. Da Formello giurano che il rinnovo per un altro anno sarà sul tavolo subito dopo l'ultima giornata, a fine campionato, da capire se ancora se a 2,2 milioni più bonus o verrà ritoccata anche la cifra.

