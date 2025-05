Da San Siro a San Gennaro: Pedro diventa un santo per i tifosi del Napoli

TUTTOmercatoWEB.com

La doppietta di Pedro non solo ha regalato alla Lazio un punto a San Siro permettendo di sperare ancora nell'Europa, ma ha anche fermato l'Inter facendo un enorme regalo al Napoli e ai napoletani che, ad una giornata dalla fine, si trovano ancora a +1 dai nerazzurri per la vittoria dello Scudetto. Il Napoli non è riuscito a superare il Parma (0-0) ma la speranza del trofeo è ancora viva proprio grazie al calciatore spagnolo, che ormai è diventato un beniamino per i partenopei e ne è partita la celebrazione.

Come fa notare il Messaggero, sui social stanno spopolando immagini di Pedro con la maglia del Napoli o addirittura trasformato in San Gennaro, il cui culto è tipico della tradizione napoletana. Rimanendo in tema religioso, un'altra immagine che si può trovare in rete riguarda Papa Leone XIV intento a venerare il laziale. Non solo: a San Gregorio Armeno, strada nel centro di Napoli caratterizzata da bancarelle con statuine di personaggi importanti, è subito spuntata una costruzione dedicata a Pedro, realizzata dall'artigiano Marco Ferrigno, che ha spiegato al Corriere del Mezzogiorno: "È un omaggio sincero, Pedro è entrato senza volerlo nel cuore dei napoletani. Non dimentichiamo chi ci dà una mano, anche se veste un’altra maglia".

In un finale di stagione carico di intrecci e simboli, Pedro è riuscito a lasciare il segno non solo per la Lazio, ma anche nel cuore di una città intera. Tra meme, celebrazioni e statuette artigianali, lo spagnolo è diventato in poche ore un simbolo inatteso della corsa Scudetto. E chissà che l’ultima giornata non riservi un altro miracolo…

