Roma, tra Gasperini e Klopp spunta De Rossi: le novità

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica sera Claudio Ranieri è stato travolto dall'affetto dei tifosi della Roma e dal tributo per la sua ultima panchina all'Olimpico. C'è però uno scenario particolare che potrebbe avverarsi nel corso dei prossimi mesi. Se è vero che la Roma è alla ricerca di un nuovo allenatore, dall'altra c'è già qualcuno sotto contratto per altri due anni. Si tratta di Daniele De Rossi, particolarmente amato dalla piazza, che vorrebbe ritornare in sella dopo una stagione sabbatica, dopo essere stato estromesso da Lina Souloukou.

De Rossi potrebbe essere l'allenatore, sotto l'egida di Claudio Ranieri. Questa voce, riporta Tuttomercatoweb, è confermata da ambienti romani per questo non appare impossibile un suo ritorno in panchina. Ma non è finita qui, perché come riporta La Repubblica, il nome in cima alla lista desideri del senior advisor Ranieri è quello di Gian Piero Gasperini.

Le sue richieste sono alte e tante: spaziano dal mercato, alla dirigenza, fino allo stipendio in linea con l'ingaggio da 5 milioni (più corposi bonus) previsti dall'attuale contratto con l'Atalanta. L'ultima parola sarà quella del presidente Dan Friedkin, che però sogna di mettere a segno un altro colpo stile Mourinho. Per questo ha iniziato a prendere quota il nome di Jurgen Klopp, ora capo globale dell'area calcio del gruppo Red Bull. Immediata però la smentita del suo agente Marc Kosicke, secondo cui l'ex allenatore del Liverpool non sarà il prossimo allenatore della Roma.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.