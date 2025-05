Bologna, il futuro di Italiano e il pensiero della società: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Il giorno della decisione definitiva è sempre più vicino tra fiducia e timori. Vincenzo Italiano con la vittoria del Bologna della Coppa Italia ha regalato un pezzo storia per il club rossoblù portando un trofeo che mancava in città da 51 anni. Ma cosa ne sarà del domani? La certezza è che sarà in Europa League, ma con quale guida tecnica?

Ieri l'ad del Bologna, Claudio Fenucci, è stato chiaro. "Sul professionista non abbiamo mai avuto dubbi, sull'uomo abbiamo imparato a conoscerlo ed è nato un rapporto di empatia. Abbiamo voglia di continuare insieme e parleremo nei prossimi giorni per capire come prolungare questo rapporto". Sul tavolo c'è un aumento da 2,2 a 2,5 milioni di euro e la garanzia che in caso di partenza di un big arriverà un giocatore come e ancor più importante e rilevante. Il tecnico non chiede solo 'conferme' ma di fare ancora un ulteriore scalino.

Anche perché il tecnico piace a molti: "Ci siamo visti un po' di tempo fa rimanendo d'accordo che a bocce ferme ci saremmo seduti e avremmo discusso del futuro. Con calma, con tutta serenità lo faremo. Ora pensiamo a gioire", sorride ancora Italiano. Il Milan e la Roma attendono, Bologna fa lo stesso.