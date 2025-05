Roma, il club prende posizione su Klopp: La Stampa spiega tutto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - L'edizione online de La Stampa ha lanciato la bomba nella serata di lunedì: "Jurgen Klopp sarà il prossimo allenatore della Roma". L'ex Liverpool, attualmente impegnato nel progetto Red Bull, avrebbe detto di sì nella giornata di domenica. Una conferma dopo le indiscrezioni legate al messaggio nascosto dietro il video dei Friedkin e al labiale dell'assistente di Ranieri. Insomma una suggestione destinata a prendere vita. Sembrava così, ma nella mattinata sono arrivate due docce fredde.

Prima l'agente di Klopp ha smentito categoricamente. la notizia etichettandola come "non vera". Poi è toccato al club che ha smentito direttamente dalle pagine de La Stampa l'indiscrezione che vedeva il tedesco come prossimo tecnico. La smentita è arrivata in modo categorico affermando che Klopp nonn sarà il prossimo tecnico della Roma. L'ex Reds va ad aggiungersi a Sarri, Allegri, ten Haag, Farioli, Gasperini e Mancini che nelle ultime settimane sono stati dati per certi alla guida dei giallorossi nella prossima stagione. Notizia di oggi è anche un possibile ritorno di De Rossi con Ranieri alle sue spalle, insomma le voci sulla Roma sono continue non rimane che attendere su chi andrà poi la scelta definitiva.

