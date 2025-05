Lazio, Pedro riscrive la storia: eguagliato il suo record con il Barça

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Pedro, a 37 anni, è diventato molto più di un calciatore: un amuleto per i laziali, quasi un santino per i napoletani. Alla Lazio si parla di rinnovo, a Napoli qualcuno invoca la canonizzazione. È l’uomo dei sogni per Baroni, degli incubi per chi se lo trova contro. I suoi lampi hanno cambiato partite, umori, la corsa all’Europa e il finale di campionato.

Con 10 gol in Serie A, ha eguagliato il suo record personale dal 2013-14 ai tempi del Barça. Di questi, 9 sono arrivati da subentrato: un dato che lo pone in vetta in Europa assieme a Sørloth. Ha segnato tre doppiette (contro Monza, Parma e Inter) e ha portato punti preziosi alla Lazio. Con Castellanos condivide il titolo di miglior marcatore biancoceleste, pur avendo giocato 1262 minuti in meno. Solo Retegui ha una media minuti/gol migliore.

Pedro è un jolly offensivo: esterno, falso nove, trequartista. Gioca dove serve, come serve. Sa quando correre, come colpire, dove posizionarsi. A San Siro ha segnato tre volte, salvando la Lazio in match cruciali. Non è solo un goleador, ma un punto di riferimento per la squadra. Fuori dal campo, si mantiene con disciplina: alimentazione, riposo e routine ferrea. In ritiro si rilassa con la PlayStation e Netflix, ma la passione resta intatta: "Ogni mattina mi sveglio motivato. Non mi basta, voglio vincere un trofeo con la Lazio".

