FORMELLO - Lazio, Castellanos e Gigot out: Baroni sceglie il sostituto del Taty

FORMELLO - Penultimo allenamento prima della partenza per Firenze. Assente Castellanos, ieri in campo soltanto per un lavoro differenziato. Il Taty ha evitato la lesione muscolare, non ha riportato un infortunio importante con il Verona, non sarà comunque convocato. Serve prudenza per non rischiare una problematica più seria. L'altro forfait è di Gigot, ha rimediato un trauma contusivo alla spalla, dietro la coppia centrale potrebbe essere la stessa di lunedì sera. Patric prova a insidiare Gila, ma al momento rincorre.

Il dubbio maggiore è su chi affiancherà Dia. Ballottaggio allargato tra Noslin e Pedro, come confidato in conferenza da Baroni. Da decifrare anche il resto della formazione, potrebbe pure ricalcare l'undici dell'ultima giornata con le rotazioni da far scattare tra la Dinamo Kiev e il Torino. Lazzari e Tavares possibili terzini, Rovella-Guendouzi il tandem in mediana. Zaccagni sulla fascia sinistra, a destra Isaksen deve resistere alla concorrenza di Tchaouna.