Lazio | Previsti altri 'tagli' a gennaio per ridurre età e costi: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Il cambiamento attuato dalla Lazio in estate, volto a ridurre l'età media della squadra e gli ingaggi più importanti, non terminerà qui: il club ha in lista, infatti, altre cessioni di ultratrentenni per snellire ancora i costi, reinvestendo su profili più giovani. Ad oggi il primo a rischio non può non essere Hysaj. Il terzino albanese guadagna 2,5 milioni netti, una cifra impensabile in casa Lazio per un calciatore che non è stato nemmeno inserito nelle liste di Serie A ed Europa League. Fabiani aveva già esortato l'agente a trovare una sistemazione in estate, la stessa intenzione la ribadirà a gennaio. L'ex Napoli, tra l'altro, è sotto contratto sino al 2026 così come Basic, rimasto a Formello nonostante diversi interessamenti dall'Italia e dall'estero.

Akpa Akpro punta a liberarsi a zero vista la scadenza a giugno 2025, la stessa di Pedro, che la Lazio ha già provato a piazzare in estate con scarsi risultati, riporta Il Messaggero. Lo spagnolo resta un punto cardine per lo spogliatoio, ma il club biancoceleste - ritrovatori 'bloccato' dall'opzione di rinnovo automatico - attende di potersi liberare di un ingaggio di 2 milioni. Li sfiora di poco il 33enne Vecino, altro potenziale svincolato a giugno, visti anche i richiami di casa, senza dimenticare il classe '92 Marusic. Sette tagli dall'età media di 32 anni e con un eventuale risparmio di 17 milioni di euro lordi.

