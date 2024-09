Lazio Women, Connolly: "Non vedo l'ora di giocare. E con la Juve..."

Megan Connolly, alla vigilia di Lazio Women - Juventus, ha rilasciato un’intervista nel match program raccontando le sensazioni della squadra dopo queste prime giornate di campionato. Queste le parole della biancoceleste:

Ciao Megan. Come sta la squadra dopo queste prime due sfide?

"Stiamo abbastanza bene. Siamo reduci da due partite difficili nelle quali abbiamo giocato un buon calcio. Possiamo ancora migliorare molto come collettivo ed è quello che proviamo a fare ogni giorno. Non vedo l'ora di scendere in campo. In questa settimana la squadra si è allenata molto bene".

Ora vi aspetta il big match contro la Juventus. Che gara sarà?

"Affronteremo una partita davvero difficile. Ho visto le loro prime due uscite, sono una squadra forte che gioca bene e con ottime calciatrici. In ogni caso, penso che dobbiamo concentrarci solo su noi stesse, su ciò che possiamo fare e su come neutralizzare i loro attacchi cercando anche di creare occasioni da gol".

Contro Roma e Sampdoria avete subito due gol dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Come avete lavorato su questa situazione di gioco?

"Ovviamente si tratta di un aspetto di cui non siamo contente. Ne abbiamo parlato e ne siamo rimaste dispiaciute perché durante la partita lavoriamo molto duramente per difendere bene subendo però gol troppi facili da calcio piazzato. Stiamo lavorando sotto questo profilo e speriamo di fare meglio già da questa sfida".

La Juventus è una squadra con calciatrici molto forti come Girelli e Lehmann. Hai un segreto per provare a fermarle?

"Riuscire ad arginare gli attacchi della Juventus sarà un grande impegno per tutte noi. Ognuna in campo dovrà dare il massimo per curare al meglio la fase difensiva. Loro hanno calciatrici di qualità in ogni zona del campo, ma noi proveremo a fare il nostro gioco dando il massimo in fase di possesso e non per raggiungere un bel risultato".

Sei arrivata alla Lazio da poche settimane. Come sta procedendo il tuo ambientamento?

"Sono molto felice di essere qui. Naturalmente l'inizio è stato abbastanza difficile perché ho trovato una nuova squadra, un nuovo ambiente e una nuova cultura. Siamo un grande gruppo sia a livello di calciatrici che di staff e sento già di essere cresciuta come giocatrice e come leader. Sono davvero entusiasta per la stagione che ci aspetta. Abbiamo ancora molto da fare".

