Atalanta, sospiro di sollievo per Gasperini: rientrano due big per la Lazio

Fonte: Fantacalcio.it

Con Muriel e Maehle out, Gian Piero Gasperini può anche può tornare a sorridere per certi versi. Dopo settimane alle prese con gli infortuni, l'infermeria sembra iniziare a svuotarsi. Infatti, a pochi giorni dal big match contro la Lazio di Maurizio Sarri, Gasperini ritrova Davide Zappacosta e José Luis Palomino. Nella giornata odierna, l'Atalanta si è ritrovata al Centro Bortolotti per un’altra doppia sessione di allenamento. Come riporta Fantacalcio.it, i due giocatori hanno recuperato dai problemi fisici e per questo si sono allenati con il resto del gruppo squadra. Così, sia Zappacosta che Palomino sono da considerare a disposizione per il match contro la Lazio.