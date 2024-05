Lazio Women, Castiello: "È tutto rimandato. Sono fiera della mia squadra" - VIDEO

WEBTV MIXED ZONE | LAZIO, MARUSIC: "SIAMO DELUSI, MA CI CREDIAMO. SUL MIO FUTURO..." - VIDEO La partita, il confronto con i tifosi e il suo futuro. Questi sono stati i temi trattati da Adam Marusic, intervenuto in zona mista al termine della sfida pareggiata per 2-2 contro il Monza all'U-Power Stadium: "Siamo tutti delusi da questo risultato, volevamo... La partita, il confronto con i tifosi e il suo futuro. Questi sono stati i temi trattati da Adam Marusic, intervenuto in zona mista al termine della sfida pareggiata per 2-2 contro il Monza all'U-Power Stadium: "Siamo tutti delusi da questo risultato, volevamo... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | UN'ALTRA BIG ITALIANA PUNTA COLPANI: A MONZA C'ERA... C'è la fila per Andrea Colpani. Le pretendenti sono davvero tante per uno dei talenti che più si è messo in mostra in questa stagione, ottenendo anche la convocazione in Nazionale. La Juventus e l'Inter, su tutte, lo tengono... C'è la fila per Andrea Colpani. Le pretendenti sono davvero tante per uno dei talenti che più si è messo in mostra in questa stagione, ottenendo anche la convocazione in Nazionale. La Juventus e l'Inter, su tutte, lo tengono...