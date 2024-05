Lazio Women, Palombi: “C'è rammarico, ma domenica ci prenderemo..." - VIDEO

“Sicuramente c’è rammarico, ma non vediamo l’ora che arrivi domenica perché è tutto ancora nelle nostre mani e credo che non sia mai stato così vicino questo traguardo come quest’anno. Non vediamo l’ora di andare a Ravenna e prenderci quello che è nostro già da qualche settimana”. È il commento a caldo di Claudia Palombi, intervenuta ai microfoni dei cronisti presenti, dopo il triplice fischio di Lazio Women - Ternana. La giocatrice biancoceleste poi ha aggiunto: "C’era da tenere un po’ più palla sulla bandierina, però in questi casi l’emozione ha giocato a nostro sfavore. Siamo andate un po’ nel panico, non siamo riuscite a tenere quelle palle su e purtroppo quando incontri una squadra organizzata come la Ternana che subito riparte, ti fa male. Ma è tutto ancora nelle nostre mani, non vediamo l’ora di festeggiare e speriamo che arrivi presto domenica perché l’attesa è straziante”.

“Cedo che un pubblico così non lo abbiamo mai avuto, questa è stata la partita in cui si è raggiunta una quantità di pubblico elevata. Alzare gli occhi al cielo e guardare questo è veramente da brividi. Li ringraziamo a nome nostro e della società. Le emozioni credo le abbiamo gestite al meglio, poi ci sono dei momenti in cui non riesci a farlo bene come l’hai preparato perché sul momento è tutto più difficile e complicato. Credo che questa sia una squadra ben organizzata e attenta, fatta di ragazze che davvero stanno sul pezzo ogni secondo e davvero ci auguriamo di andare a Ravenna con i giusti presupposti e prenderci quello che ci spetta”.

“È stata una stagione complicata e lo sarà fino alla fine, ma quello che abbiamo imparato è che siamo state sempre in grado di tenere l’asticella elevata da chi giocava tutte le partite a chi giocava di meno. È un gruppo fatto e costruito per vincere, tutto quello che abbiamo imparato è che la testa va tenuta sempre alta. Non c’è bisogno di abbassarla perché se vuoi una cosa te la vai a prendere. Ho visto anche oggi parecchie teste giù, ma siamo state in grado di rialzarle perché domenica c’è qualcosa che dobbiamo toccare con mano finalmente e credo che ci riusciremo”.

