Bayern Monaco, folle idea: Muller sarà sia allenatore che giocatore?

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'ipotesi differente, per dare continuità. Anzi, per ripartire da zero. Dopo i no di Xabi Alonso, Nagelsmann e Rangnick, anche Schmidt ha deciso di di non accettare l'offerta da parte del Bayern Monaco, uno scenario che dunque apre alla possibilità della soluzione interna: come riportato da La Gazzetta dello Sport i bavaresi stanno pensando a Thomas Muller come allenatore-giocatore, una soluzione spesso utilizzata in Inghilterra negli scorsi anni.

Cosa accadrà dunque? Difficile che Thomas Tuchel possa restare dopo quanto accaduto in una stagione da dimenticare, i potenziali candidati hanno risposto negativamente ai primi contatti: lo stesso Schmidt ha confermato di avere un accordo col Benfica e di non avere nessuna intenzione di cambiare aria. E nei giorni scorsi ha sorpreso anche la risposta di Rangnick, come ribadito dal direttore generale del club Max Eberl: "Sono molto sorpreso dal rifiuto di Rangnick. Abbiamo parlato molto, e anche bene. Eravamo sulla buona strada. Ma se dice di no bisogna accettarlo e augurargli ogni bene per il futuro. Continueremo a cercare un nuovo allenatore. Restiamo tuttavia fiduciosi. La vita è avvincente: quando si chiude una porta, se ne possono aprire altre inimmaginabili qualche giorno fa". Un'ipotesi che può portare a Thomas Muller?