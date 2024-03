Bayern Monaco, la Bild: "Tuchel sarà in panchina con la Lazio?"

TUTTOmercatoWEB.com

Tempo di valutazioni in casa Bayern Monaco. La prima pagine della Bild questa mattina è dominata da una domanda: "Thomas Tuchel sarà in panchina contro la Lazio?". Dopo l'ennesima brutta prestazione in campionato, con il 2-2 sul campo del Friburgo, nuove contestazioni per il tecnico tedesco che continua a non convincere. La distanza dalla capolista Leverkusen rischia di diventare ancora più importante e l'obiettivo titolo è sempre più un miraggio.

La società bavarese sta valutando se confermare il proprio allenatore. Si va verso il sì, Tuchel dovrebbe essere regolarmente in panchina nel ritorno degli pttavi di Champions con la Lazio. L'ex Chelsea e PSG, però, si gioca praticamente tutta la stagione. Come si legge sui principali quotidiani sportivi tedeschi, il futuro di Tuchel dipende dalla sifda contro Sarri. In caso di mancato passaggio del turno il tecnico potrebbe essere esonerato subito e al suo posto potrebbe arrivare un traghettatore fino a giugno. Giorni delicati, il Bayern si gioca tutto in 90 minuti (o forse qualcosa in più).