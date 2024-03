Bilancio Lazio, Guendouzi e altri due assenti: ecco perché

La Lazio ha pubblicato la seconda semestrale relativa alla seconda metà del 2023. Risultato assolutamente in attivo per i biancocelesti che hanno sfruttato anche gli introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions League. Nelle varie pagine del documento sono presenti anche i costi degli acquisti estivi dove però mancano i nomi di Guendouzi, Rovella e Pellegrini. I tre, infatti, non sono presenti perché attualmente in prestito. Per il francese c'è un obbligo di riscatto condizionato che scatterà a fine anno probabilmente legato al piazzamento finale (qualcuno parlava di riscatto obbligatorio se la Lazio dovesse arrivare tra le prime dodici della classifica). Ipotesi ovviamente da confermare e che, nel caso, verrebbe ufficializzata nella prossima semestrale. Diverso il discorso per i due ex Juve con cui l'operazione è stata imbastita sui 24 mesi. I primi dodici i due saranno in prestito secco. La seconda stagione, invece, vedrà i due in prestiti con obblighi di riscatto condizionati a determinate condizioni. Oltre ai tre non c'è anche Luigi Sepe che è in prestito secco dalla Salernitana.