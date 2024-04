Buffon rivela: "Due volte vicino alla Roma, ma ho scelto la Juve per..."

TUTTOmercatoWEB.com

Gigi Buffon, nel corso della sua lunga carriera, ha vestito le maglie di Parma, Juventus e Paris Saint-Germain, ma è stato molto vicino anche alla Roma, all'Atalanta e al Barcellona. Lo ha raccontato lui stesso in occasione dell'intervista concessa a La Repubblica: "Nel 2001 avevo quasi fatto con la Roma, era questione di dettagli. Poi anche col Barcellona, ma alla fine sono andato alla Juventus. Finito il mondiale, potevo andare ovunque. Nel 2007 c'erano almeno due squadre italiane. E nel 2011 stavo di nuovo andando alla Roma, perché con la Juve s'era rotto qualcosa. Poi però è arrivato Conte e ha imposto la mia presenza. Quando dal Psg sono tornato alla Juve, in realtà stavo per trasferirmi al Porto. E altre due volte sono stato vicinissimo all'Atalanta. La seconda avevo già deciso, ma alla Juve hanno organizzato una riunione in cui eravamo io, Paratici e Pirlo, che mi ha detto: 'Gigi, cavolo, è il primo anno che alleno, sono venuto sapendo che c'eri tu!'. Cosa potevo dirgli..."

