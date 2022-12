Calciomercato Lazio, dal Brasile: "Anderson verso il ritorno al Santos..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Andre Anderson è ancora tutto da decifrare, ma forse qualcosa sta iniziando a delinearsi. Dopo il botta e risposta tra la Lazio e il San Paolo, con i biancocelesti che hanno rifiutato la possibilità di un suo ritorno anticipato (pena una multa al club brasiliano), l'allenatore Ceni sembrava essersi convinto a tenerlo, ma le necessità economiche hanno preso il sopravvento. Secondo quanto viene riportato dal Brasile, infatti, il San Paolo ha la necessità di alleggerire il libro paga e per questo avrebbe deciso di girare in prestito gratuito il classe 1999. Ottenuta l'approvazione della Lazio, proprietaria del cartellino, avrebbero avviato i contatti con il Santos che, al contrario, ha visto in lui un'occasione a basso costo. Il centrocampista italo-brasiliano, inoltre, è cresciuto nel vivaio del club bianconero ed è da lì che si è trasferito in Europa, facendo il salto in biancoceleste. Per lui si tratterebbe di un possibile ritorno al passato, l'occasione per rilanciarsi in un ambiente che conosce bene e in cui ha già mostrato le sue qualità.