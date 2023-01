Caso Juventus, Tardelli: "Giocatori non devono reagire sui social ma in campo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attesa è grande per vedere come la Juventus reagirà questa sera nel big match contro l'Atalanta. I bianconeri dovranno infatti dare una risposta sul campo a quanto accaduto in questa settimana, ovvero la penalizzazione di 15 punti in merito al caso plusvalenze. Sul tema ha detto la sua anche Marco Tardelli ai microfoni di 90° minuto: "Tutto quello che succederà e verrà fuori dalla sentenza bisognerà analizzarlo attentamente e capire se è una ingiustizia o una verità. Quindici punti di penalizzazione sono tanti. I calciatori devono reagire in maniera diversa, non sui social ma sul campo. Allegri è uno dei pochi che vuole questo e lo vogliono anche i tifosi. La società deve stare zitta e andare avanti".