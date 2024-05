Lazio, Immobile torna a gioire e ora può fare la differenza per l'Europa

RASSEGNA STAMPA - Quel sorriso. Finalmente. Erano 84 giorni, come riporta Il Corriere dello Sport, dall'ultima volta quella rete si gonfia di nuovo e sul suo volto esplode la gioia di un macigno che si è sgretolato, crollando dalle sue spalle. Quel numero 17 che da vero rapinatore d'area si fionda sull'eccezionale conclusione di Kamada, deviata sulla traversa da un grande Di Gregorio. Uno scatto fulmineo e il tocco semplice in porta, poi la corsa sfrenata verso i tifosi, verso quelli che allo Stadio Olimpico, così come in tutti i campi d'Europa, gli sono stati vicini anche nei momenti più difficili. Il ritorno al gol di Immobile è l'unica nota lieta di una serata amara per la Lazio, di un pareggio contro il Monza che ha il sapore di sconfitta per l'opportunità andata in fumo di fare un piccolo sgambetto a chi sta davanti. Eppure, per tutti i laziali, un piccolo bagliore di gioia nel cuore resta. Perché nonostante le critiche, nonostante qualche possibile incomprensione, nonostante i dubbi su un futuro oggi incerto, quando Ciro torna a sorridere, è un po' come se lo facessero tutti i tifosi. È il risultato di un'unione nata otto anni fa, il risultato dell'impatto che questo straordinario bomber ha avuto nella storia della Lazio, riscrivendo pagine e capitoli, mettendosi alle spalle mostri sacri che per i biancocelesti sono leggende. Il suo ritorno al gol è quindi segnale di speranza, oltre che grande gioia. Significa aver ritrovato un punto di riferimento che, seppur per sole tre partite, è pronto a dare ancora tutto - e non ha mai smesso di farlo, anche quando il gol non arrivava - per salvare la stagione e centrare l'obiettivo Europa. Il re è tornato, ancora.