Corsa Champions, Giannini: "La Lazio non ce la fa, ha perso troppi punti"

Ai microfoni di Notizie.com l'ex calciatore Giuseppe Giannini ha fatto il punto della situazione sulla corsa alla qualificazione in Champions League in Serie A. Secondo lui la Roma e l'Atalanta sarebbero le favorite per il quinto posto, mentre la Lazio sarebbe molto più indietro. Queste le sue dichiarazioni e le sue 'previsioni' sulle prossime partite della squadra di Tudor: “Avendo conquistato lo scudetto giustamente l’Inter, sono i più forti, l’unica cosa che interessa in questo finale di campionato è la corsa Champions e quella europea con la salvezza e guardando così la classifica per l’Europa che conta, per me, nerazzurri a parte, Juve, Milan e Bologna già ci stanno, è un duello tra Roma e Atalanta, se la contendono loro. La Lazio? No per me non ce la fanno… Vedendo così il calendario al volo e le partite che hanno Roma, Atalanta e Lazio, credo che alla fine al massimo i biancocelesti arriveranno tra i 63-64 punti, con giallorossi e bergamaschi che potrebbero arrivare anche appaiate a 67 punti, poi si vedrà che succede…“.

“Ora avranno il Monza e non è facile per niente, per me pareggiano, poi vincono con Empoli e Sassuolo, ma a Milano con l’Inter pareggiano al massimo, quindi per me sarà una lotta tra Atalanta e Roma, con i bergamaschi leggermente favoriti perché giocano in casa e hanno una partita da recuperare. Si deciderà tutto a Bergamo tra giallorossi e nerazzurri, io la vedo così, la Lazio ha perso troppi punti e non ce la fa a recuperare il divario è tanto e le partite sono poche…”.