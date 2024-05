Euro2024, la Uefa presenta 'Fire': l'inno ufficiale della competizione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Manca poco all'inizio dell'Europeo, che si disputerà tra giugno e luglio in Germania, e la Uefa ha svelato l'inno ufficiale della competizione. Si intitola 'Fire' e è stato creato dai produttori italiani Meduza, gli One Republic e dalla cantautrice tedesca Leony. I tifosi avranno l'opportunità di ascoltare il brano suonato e cantato dal vivo in occasione della cerimonia di chiusura dell'evento, prima del calcio d'inizio della finale all'Olympiastadion di Berlino.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE