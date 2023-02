Felipe Anderson mai a segno al Bentegodi: a Verona per sfatare il tabù

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La sfida di Verona è un crocevia importantissimo per la Lazio nella corsa ad un posto in Champions League. Con il recupero di Immobile Sarri avrà l'attacco al gran completo, ma il numero 17 non è l'unico su cui poter fare affidamento in questo periodo. Zaccagni e Felipe Anderson stanno dimostrando di essere in gran forma e anche le loro giocate saranno fondamentali per uscire dal Bentegodi con un risultato positivo. Il brasiliano però non ha mai segnato nell'impianto veronese. Ha trovato la rete contro i gialloblu solo all'Olimpico in tre occasioni. Una lo scorso anno nell'ultima di campionato e le altre due nel 2014/2015 e nel 2015/2016. In una stagione come questa dove il suo rendimento è arrivato a livelli di continuità mai visti prima è giunta l'ora di conquistare anche la città di Romeo e Giulietta, per regalare una notte "romantica" alla squadra e ai tifosi biancocelesti.