Lazio, Cardone: "Negato un calcio di rigore netto! L'arbitro ha ammesso che..."

La Lazio ha pareggiato contro il Monza al 92'. La squadra di Tudor, nonostante una prestazione pessima, era riuscita a portarsi per due volte in vantaggio contro i brianzoli, ma nei minuti di recupero non ha avuto la concentrazione sufficiente per proteggere il vantaggio acquisito e assicurarsi una vittoria, forse immeritata, ma importante. Secondo quanto rivela Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei, però, i biancocelesti hanno anche diritto a recriminare un rigore non fischiato su Immobile in area di rigore, un contatto che anche l'arbitro Pairetto ha ammesso essere molto rischioso:

"Possiamo analizzare il match quanto vogliamo, ma la Lazio deve essere in grado di chiudere la partita sull’1 a 0 e non fare quel primo tempo. Poi c’è stato un errore arbitrale gravissimo con un rigore non concesso su Immobile. Vi racconto un retroscena, la Lazio dopo il rigore non dato, ha ottenuto un altro corner e l’arbitro si è avvicinato al giocatore che aveva commesso il fallo non sanzionato e gli ha detto: ‘Stai attento che prima hai rischiato’. Una follia. Era un rigore solare e purtroppo la Lazio in campo non protesta mai. Al di là della prestazione, è l’ennesima partita condizionata da un errore arbitrale".

"Tudor in sede di presentazione della partita ci ha detto che ha lavorato all’80% sulla fase di attacco e al 20% su quella difensiva. Praticamente l’opposto di Sarri. Al momento del cross di Pessina, nessuno è andato ad impedirgli l’azione nonostante si sappia che in mezzo hanno un bravo colpitore di testa. Mi chiedo perché. Si può parlare giustamente dei cambi e della gestione della partita, ma l’assurdo è che la partita l’avevi vinta. Lasciare da solo un giocatore libero di crossare al 92′ mi è sembrato assurdo".