Lazio, dubbi su Tudor tra cambi e gestione squadra. E su Zaccagni...

RASSEGNA STAMPA - Il colpo di testa di Djuric rischia di essere un pesante colpo per la Lazio. Non solo perché ha rallentato la possibile rimonta Champions, ma anche perché ha messo in luce altre crepe della gestione Tudor. La reazione di Zaccagni dopo il cambio non è piaciuta, ma la società ha deciso di non punirlo un po' come era già accaduto con Guendouzi e Luis Alberto prima di lui. Il cambio del numero 20, però, continua a far discutere un po' come gli altri effettuati. Discorso simile era già avvenuto dopo il derby e la gara con la Juventus di Coppa Italia, ma stavolta anche Lotito se ne lamentava ieri a Formello durante la gara della Lazio Women. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la società dovrà valutare tutto. Perché se è vero che Kamada è stato rivalutato, in tanti hanno perso smalto e brillantezza. Guendouzi è scontento, Rovella e Isaksen non giocano più, Romagnoli allergico alla marcatura a uomo, Zaccagni fa il terzino. Insomma gli interrogativi sul futuro aumentano anche perché l'idea di calcio dell'ex Marsiglia è molto diversa dalla rosa a disposizione e in estate bisognerebbe rivoluzionare il tutto. Chissà se alla fine Lotito continuerà a seguire questa ipotesi o a sorpresa possa decidere di cambiare ancora guida tecnica. Mancano tre partite dopo le quali si saprà in quale competizione europea giocherà la Lazio. Dopo di allora si potranno fare tutti i conti e le valutazioni del caso.