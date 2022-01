Fifa 22, i migliori centrocampisti della Serie A: tutti ai piedi del Sergente

Piaceva in estate, non è cambiato il gradimento di Sarri. Nuno Tavares resta uno dei giocatori attenzionati dal...

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, ACERBI: BRUTTO STOP, ECCO L'ESITO DEI CONTROLLI STRUMENTALI Accertamenti svolti. Francesco Acerbi ha effettuato i controlli strumentali al flessore della coscia sinistra: le notizie non sono confortanti, il difensore ha riportato una lesione muscolare intorno al secondo grado. Un mese di stop (circa) prima di poter rientrare a... WEBTV INTER-LAZIO 2-1 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA DAL MEAZZA: "LAZIO CORAGGIOSA..." La Lazio perde con l'Inter 2-1. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo stadio Meazza di Milano: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O SCORRI A FINE ARTICOLO VOCI DI MERCATO LAZIO, RINNOVO LUIZ FELIPE: PROSSIME 48 ORE DECISIVE Saranno giorni decisivi i prossimi per la Lazio e per Luiz Felipe. Stefano Castagna, agente del difensore brasiliano, è atteso a Roma dove lo aspetta il patron Lotito per discutere del rinnovo del suo assistito. Come riporta la consueta rassegna stampa di...