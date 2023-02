Galatasaray, bufera social: "Zaniolo? Era meglio dare i soldi ai terremotati"

Buona parte dei tifosi del club turco hanno chiesto di non acquistare il calciatore e di donare i soldi per le vittime e gli sfollati...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è ancora iniziata ufficialmente la sua avventura al Galatasaray, ma per Nicolò Zaniolo la strada si fa già in salita. Se una parte della tifoseria del suo nuovo club è contenta del suo arrivo, ne esiste una buona fetta che non ha preso bene l'investimento fatto dalla società di Istanbul. Una parte della tifoseria, infatti, rimprovera il Galatasaray di aver speso così tanti soldi in un momento così delicato della Turchia. La scossa di terremoto che ha fatto migliaia di vittime e distrutto intere città ha scosso il mondo. Zaniolo stesso ha chiesto di non preparare nessuna festa al suo arrivo per rispetto dei tanti morti. Sui social i tifosi del Galatasaray si sono divisi e buona parte hanno chiesto il non acquisto del centrocampista della Roma e di investire quei soldi nelle zone colpite per aiutare gli sfollati e chi ha perso qualcuno sotto le macerie. Insomma non proprio un avvio facile per il centrocampista chiamato a conquistarsi i suoi nuovi tifosi.