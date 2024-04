L'ex Onazi: "La Lazio ha l'obbligo di vincere. Immobile? Dobbiamo credere in lui"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Quattro gare alla fine del campionato, la Lazio ce la sta mettendo tutta per cercare di raggiungere un posto in Europa consapevole che non sarà un'impresa facile. Una stagione complicata che i biancocelesti sperano di concludere nel miglior modo possibile. Ai microfoni di Tag24, per dire la sua, è intervenuto l'ex Eddy Onazi. Queste le sue considerazioni: "Tudor è un grande allenatore e poi è abbastanza fisiologico, quando cambia la guida tecnica, che la squadra possa ritrovare fiducia e motivazioni. Ora la Lazio è in forma e sta vivendo un buon momento di carica. Mi sembra sia cambiato l’atteggiamento e che ora affrontino le partite in maniera diversa".

"Purtroppo per la Champions la Lazio è in ritardo, anche se tutto è ancora possibile. I biancocelesti non possono far altro che continuare a vincere le loro partite, è obbligatorio che la Lazio faccia 12 punti in 4 giornate. Kamada? Mi auguro che possa decidere di rimanere. Immobile? Ho tanto rispetto per lui, è un grandissimo giocatore. Dobbiamo continuare a credere in lui e aspettare che possa tornare. Deve sentire la fiducia da parte di tutti perché sono sicuro che può dare ancora tanto a questa squadra”.

