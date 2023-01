Lazio, a Formello un ospite speciale: ecco di chi si tratta

Giornata di allenamento in casa Lazio. La squadra si è allenata agli ordini di mister Maurizio Sarri in vista della gara in programma domenica contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Non solo preparazione, al quartier generale di Formello c'è anche una vecchia conoscenza. Presente infatti l'ex biancoceleste Guglielmo Stendardo che ha seguito l'allenamento da bordo campo. L'ex difensore alla fine della seduta ha scambiato anche alcune battute con Alessio Romagnoli.