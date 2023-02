Lazio - Atalanta, occhio ai diffidati: quattro big a rischio squalifica

La Lazio esce dal Bentegodi con l'amaro in bocca dopo la splendida prodezza di Pedro. Gli uomini di Maurizio Sarri vengono beffati nel secondo tempo dall'Hellas Verona e finisce 1-1. Così, i biancocelesti mettono nel mirino la partita contro l'Atalanta in programma sabato 11 febbraio allo stadio Olimpico di Roma. Attenzione però ai cartellini gialli perché Mattia Zaccagni, Nicolò Casale, Danilo Cataldi e Marusic sono infatti diffidati e in caso di ammonizione non sarebbero a disposizione del mister per la gara contro la Salernitana, valida per la 23esima giornata di Serie A.