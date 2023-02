Lazio-Atalanta: precedenti all'Olimpico a favore dei biancocelesti, ma...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si appresta a ricevere l'Atalanta allo stadio Olimpico in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. Dopo il netto successo dell'andata a Bergamo, i biancocelesti vogliono bissare il risultato per ritrovare la vittoria interna contro la Dea che manca ormai dal gennaio 2017 quando gli aquilotti si imposero in rimonta per 2-1 con le reti di Milinkovic e Immobile. Da allora sono arrivati 3 pareggi e 2 vittorie dei bergamaschi. In generale però nei confronti all'ombra del Colosseo i capitolini sono in vantaggio con uno score di 21 vittorie, 19 pareggi e 14 sconfitte. Considerando anche i match disputati nella città lombarda l'ago della bilancia pende leggermente dal lato dei nerazzurri. In 109 partite giocate in Serie A l'Atalanta ne ha vinte 36 mentre la Lazio 31. I pareggi invece sono 42.