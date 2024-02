Lazio-Bayern Monaco, attenzione ai diffidati: i giocatori a rischio per il ritorno

TUTTOmercatoWEB.com

Lazio e Bayern Monaco stanno per tornare in campo. Le due formazioni, allo Stadio Olimpico di Roma, si sfideranno per il primo atto degli ottavi di finale di Champions League, partita che potrebbe già rivelarsi importante, seppur non decisiva, ai fini del passaggio del turno. Ogni risultato, infatti, verrà comunque contestato nella gara di ritorno dell'Allianz Stadium, quando il 5 marzo le due squadre si ritroveranno l'una contro l'altra per sancire chi uscirà dalla competizione e chi invece potrà accedere ai quarti. Per presentarsi al meglio alla sfida in terra tedesca, sia biancocelesti che bavaresi dovranno prestare attenzione ai giocatori in diffida. Per quanto concerne i ragazzi di Sarri sono ben quattro i giocatori a rischio squalifica: Castellanos, Pedro, Patric e Guendouzi. Situazione analoga, forse leggermente migliore, quella della di Tuchel che, invece, rischia di perdere Davies e Goretzka.