Lazio, Canigiani: “Domenica contro la SPAL promozioni importanti. E per la sfida con il Marsiglia...

La Lazio è pronta a tornare in campo. il prossimo impegno è quello di domenica, giorno in cui la SPAL arriverà all’Olimpico per affrontare i biancocelesti. Un lunch-match (ore 12.30) in cui si sfideranno le uniche due squadre del campionato che finora non hanno ancora pareggiato. Un dato la dice lunga sulla filosofia di gioco dei due allenatori. Un altro dato che incuriosisce è quello che riguarda la vendita dei biglietti: ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto per fare il punto della situazione Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste: “Per Lazio- SPAL c’è una promozione importante per tutti i settori. Prezzi molto convenienti, i ragazzi con soli 5 euro possono andare in Curva o in Distiniti, mentre il prezzo intero per quei settori è di 10 euro. Speriamo che il meteo ci aiuti e che favorirà il seguito dei tifosi allo stadio. Finora sono stati venduti 7mila biglietti, quindi siamo sui 26/27mila spettatori".

LAZIO - OLIMPYQUE MARSIGLIA: "Credo uscirà oggi la vendita per Lazio - OM. Anche lì ci saranno tariffe importanti perché potrebbe essere una partita decisiva ai fini della qualificazione nel girone di Europa League. Faremo importanti promozioni".

BUS SHARING: "Ci sono problematiche operative per l’accesso dei pullman nei punti di ritrovo. Un aspetto che va considerato per il futuro, quando diventerà un’attività continuativa. Noi però stiamo lavorando, dobbbamo trovare i punti giusti per l’attesa dei bus fuori dallo stadio, ma è un’iniziativa che vogliamo attuare e che porteremo avanti".