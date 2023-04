Lazio, ecco da quanto Sarri non batteva la Juventus: la statistica

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio torna a battere la Juventus e porta a casa tre punti importantissimi per la corsa alla Champions League. Il successo contro la vecchia signora mancava dal 22 dicembre 2019 a Riyad (3-1) nella finale di Supercoppa Italiana, mentre 15 giorni prima di quella partita allo Stadio Olimpico era arrivata anche l'ultima affermazione in campionato (sempre per 3-1). Per quanto riguarda Maurizio Sarri invece l'attesa è stata leggermente più lunga: l'ultima vittoria contro i bianconeri era arrivata il 22 aprile 2018 con il famoso gol di Kalidou Koulibaly quando il tecnico era alla guida del Napoli. C'è però da ricordare che nel 2018-19 Sarri ha allenato il Chelsea in Premier League, nel 2019-20 proprio la Juventus e nel 2020-21 è rimasto fermo, non potendo quindi per tre stagioni sfidare il club piemontese.