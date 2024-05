Inter - Lazio, sarà festa a San Siro: lo Scudetto, Ligabue e Tananai. Tutte le info

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sono ancora note data e orario, ma contro la Lazio, l'Inter riceverà il riconoscimento di nuova squadra Campione d'Italia. Gli uomini di Inzaghi saranno i protagonisti di una grande festa in cui, intorno a loro, sfileranno cantanti e star di ogni genere. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club ha reso note alcune info relative alla festa, durante la quale vi saranno anche le esibizioni musicali di Tananai e Ligabue. Di seguito il comunicato.

"Il popolo nerazzurro si prepara a un'altra incredibile giornata di festa: Inter-Lazio, 37° turno di Serie A - ultima apparizione casalinga della stagione - sarà la giornata che vedrà capitan Lautaro Martinez sollevare il trofeo dello Scudetto.

La partita, che si disputerà a San Siro, è in programma nel weekend del 18-19 maggio: Lega Serie A non ha ancora comunicato data e orario ufficiali. Il Meazza però è già pronto a vestirsi a festa: sarà un appuntamento indimenticabile che vedrà la partecipazione anche di grandi artisti interisti che animeranno la festa nerazzurra.

Qualcosa di straordinario e da ricordare a lungo: dopo la sfida con la Lazio e la consegna del trofeo ai Campioni d'Italia, Luciano Ligabue celebrerà il trionfo della sua squadra del cuore cantando "Urlando contro il cielo", brano iconico che da più di vent'anni accompagna i gol dell’Inter a San Siro.

La festa verrà arricchita dalla performance di Tananai, grandissimo tifoso interista e uno dei tre protagonisti della canzone celebrativa del ventesimo scudetto. Un momento unico a tinte nerazzurre, che farà cantare ancora una volta tutti i tifosi interisti.

Per tutta la stagione i tifosi nerazzurri hanno come sempre riempito San Siro, dando manifestazioni di affetto continue e commoventi. Anche per l'ultimo atto della stagione ci sarà un vero e proprio tutto esaurito: attualmente sono 150mila i tifosi che hanno manifestato l'intenzione di acquistare i tagliandi per assistere a Inter-Lazio nell'apposita sezione del sito http://inter.it/biglietti su "Avvisami quando in vendita".

* La vendita dei biglietti per Inter-Lazio aprirà martedì 7 maggio alle 10:30 e sarà dedicata agli abbonati alla stagione 2023/2024, che ancora una volta potranno usufruire di uno dei vantaggi più importanti a loro dedicati e acquistare per primi fino a due tagliandi per i propri amici interisti.

* Mercoledì 8 maggio sarà la volta dei Soci Inter Club: potranno acquistare massimo 4 tagliandi, purché tutti per Soci attivi nella stagione in corso.

* In caso di disponibilità residue, dal 09/05 potranno continuare ad acquistare tagliandi sia gli abbonati che i Soci Inter Club.

Al termine delle fasi prioritarie riservate ad abbonati e soci Inter Club, le ultimissime disponibilità saranno messe in vendita libera venerdì 10/05.

In occasione di Inter-Lazio non sarà attivo il cambio utilizzatore. Non sarà dunque possibile cedere biglietti o abbonamenti.

Il Club invita tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario (siti di annunci tra privati o di secondary ticketing) in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l'accesso allo stadio e di incorrere in vere e proprie frodi.

Per contrastare il fenomeno del bagarinaggio e le pratiche scorrette di utilizzo di biglietti e abbonamenti, vista la particolarità dell’evento, il cambio utilizzatore non sarà pertanto consentito".