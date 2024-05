Lazio, emergenza in difesa: Tudor aspetta i rientri in vista dell'Empoli

WEBTV MIXED ZONE | LAZIO, MARUSIC: "SIAMO DELUSI, MA CI CREDIAMO. SUL MIO FUTURO..." - VIDEO La partita, il confronto con i tifosi e il suo futuro. Questi sono stati i temi trattati da Adam Marusic, intervenuto in zona mista al termine della sfida pareggiata per 2-2 contro il Monza all'U-Power Stadium: "Siamo tutti delusi da questo risultato, volevamo... La partita, il confronto con i tifosi e il suo futuro. Questi sono stati i temi trattati da Adam Marusic, intervenuto in zona mista al termine della sfida pareggiata per 2-2 contro il Monza all'U-Power Stadium: "Siamo tutti delusi da questo risultato, volevamo... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA SPAGNA: "SIVIGLIA-LUIS ALBERTO È POSSIBILE" CALCIOMERCATO LAZIO - Luis Alberto è in bilico. Dopo l'esternazione nella partita contro la Salernitana, il futuro del giocatore è tutto da decifrare. Luis Alberto aveva svelato che sicuramente il prossimo anno non sarà nel progetto, tanto... CALCIOMERCATO LAZIO - Luis Alberto è in bilico. Dopo l'esternazione nella partita contro la Salernitana, il futuro del giocatore è tutto da decifrare. Luis Alberto aveva svelato che sicuramente il prossimo anno non sarà nel progetto, tanto...