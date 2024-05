FORMELLO - Lazio, emergenza dietro: Casale ancora gestito, un altro centrale a riposo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Gli uomini contati dietro. Dei quattro centrali, soltanto Romagnoli si è allenato in gruppo. Gila è ai box per la lesione all'adduttore sinistro (ci prova per l'Inter), Casale è uscito acciaccato dalla trasferta di Monza (in questi giorni verrà valutato) e stamattina anche Patric non si è visto in campo coi compagni. Dovrebbe trattarsi di gestione, non si possono rischiare altri stop e quindi l'attenzione a Formello è massima.

La preparazione alla sfida con l'Empoli è complicata dall'infermeria soprattutto nel reparto arretrato. Tudor comincerà a studiare le mosse da domani, per la sgambata odierna è stato costretto ad aggregare diversi giovani della Primavera (Renzetti, Dutu, Milani, Coulibaly e Gonzalez). Patric dovrebbe rispondere presente, qualche dubbio in più c'è su Casale, un suo forfait porterebbe all'arretramento di uno tra Hysaj o Marusic.

Di conseguenza, verrebbero condizionate le scelte sugli esterni (favoriti Marusic e Zaccagni in caso di recupero di Patric e Casale). A centrocampo Vecino reclama spazio dopo il gol di sabato, Tudor deve scegliere se rilanciare l'uruguaiano o Cataldi per uno tra Guendouzi e Kamada, al momento ancora favoriti. Ballottaggio anche per la maglia offensiva: Immobile e Castellanos si contendono l'unico posto a disposizione.

