FORMELLO - Lazio, ci sono tutti: Noslin provato centravanti, Hysaj cerca spazio

FORMELLO - Tutti i nazionali rientrati, via alle prove tattiche anti-Torino. Baroni riflette su come sostituire i big assenti, saranno Tavares (oggi di nuovo lavoro di corsa differenziata) e Castellanos, ieri ricontrollato clinicamente. Il Taty prova il recupero per il derby, gli esami hanno evidenziato dei miglioramenti. In campo si sono rivisti i calciatori impegnati durante la sosta, riaggregati anche Isaksen, Marusic e Dia, gli unici non ancora in gruppo fino a ieri.

Sono out Patric (stagione finita) e Ibrahimovic (stop muscolare). Ci sono altre due sedute per definire la formazione del monday night. Due strade sul fronte offensivo per la sostituzione di Castellanos: Noslin prima punta confermando Dia alle sue spalle oppure scegliere un centrocampista in più da schierare sulla trequarti: stamattina è stato Dele-Bashiru a muoversi un passo avanti rispetto a Guendouzi e Rovella.

Vecino è squalificato, Pellegrini è stato reintegrato al posto di Patric. Sulle fasce si giocano il posto i 4 terzini a disposizione: Hysaj è stato testato a destra, sembra in concorrenza con Lazzari, potrebbe pure spuntarla l'albanese con uno tra Marusic e Pellegrini dalla parte opposta. Tutti sulla corda, le scelte verranno definite con la rifinitura di domenica pomeriggio.



