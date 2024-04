Lazio, Giordano: "Finalmente si tira in porta! Se Marusic non avesse segnato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex bomber Bruno Giordano ha parlato del doppio confronto con la Juventus, partendo dal trionfo della Lazio di sabato sera, arrivando al match di oggi, in programma alle 21.00 presso l'Allianz Stadium:

"Vittoria meritata sabato contro la Juve, c’è stata solo una squadra. Ma anche grazie alla pochezza della Juventus. A memoria non ho ricordo di una Juve di tale pochezza dal punto di vista tecnico. Abbiamo visto che il calcio non è scienza e che in 10 giorni un allenatore può rivoluzionare una squadra e cambiarle completamente l’assetto. Poi la vittoria dà morale e aiuta l’allenatore a lavorare meglio nel prosieguo della stagione. Mi sono piaciute le parole di Tudor che dice che ha dato gli input e poi devono essere i giocatori che devono trovare spazio e giocate in campo. Se si è troppo ordinati e schematici è più facile per gli avversari trovare contromisure. Tra l’altro la Lazio finalmente è stata molto pericolosa tutta la partita e ha tirato molte volte in porta. Ho notato tra l’altro che non ci sono state marcature a uomo in tutto il campo, ma i calciatori sono rimasti nelle loro zone di competenza. Stasera tutto l’ambiente spingerà per portare la Juventus a giocarsi una finale e quindi spero che la partita di andata possa rimanere aperta a quella di ritorno. Se Marusic non avesse segnato quel gol al 93′ oggi staremmo senz’altro a parlare di quel rigore allucinante non dato e che il VAR avrebbe dovuto segnalare all’arbitro".