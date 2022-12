Lazio, interesse per Amrabat? L'agente: "Ricevo telefonate tutti i giorni"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Oltre al terzino sinistro e al vice Immobile, la Lazio è alla ricerca di un rinforzo per la linea mediana. Tra i vecchi obiettivi del club biancoceleste c'è anche Amrabat, grande protagonista ai Mondiali con il Marocco. In merito all'interesse per il suo assistito, l'agente del centrocampista, Mohammed Sinouh, ai microfoni di SOS Fanta ha dichiarato: "Posso confermare che ogni giorno ricevo tante telefonate dai club per Sofyan. Il mondo intero ha visto che è il miglior centrocampista difensivo del torneo, Sofyan è stato eccellente nella competizione. È un professionista top, è solamente focalizzato sul Mondiale con il Marocco e nient’altro al momento".