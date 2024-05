DIRETTA - Lazio, Tudor: "Zaccagni era tanto nervoso. Potevamo fare meglio"

Triplice fischio all'U-Power Stadium di Monza. Lazio in vantaggio con Immobile, risponde nella ripresa Djuric. Sul finale, ancora avanti i capitolini con Vecino, risponde ancora Djuric nel recupero. Ecco le parole dell'allenatore biancoceleste Tudor in conferenza stampa.

Confronto tra giocatori e squadra:

"Non posso commentare perché non so cosa sia sucesso. Devo capire coi ragazzi cosa è successo .Quando lo saprò, potrò commentare.

I primi primi 25 minuti abbiamo fatto una plendida partita, poi è cambiata con l'uscita di Zaccagni:

"Zaccagni aveva un'ammonizion e mezza. Era tanto nervoso, il rosso poteva darlo. Il rosso era nell'area. Oggi dovevamo e potevamo fare meglio, una squadra che deve fare di più di ciò che ha fatto oggi. Devo analizzare profondamente, questa è la gara che mi è piaciuta di meno, sia in attacco che difesa, anche dal punto di vista mentale. Monza è tosta, è una bella squadra, però vincere non sarebbe giusto. prendiamoci questo punto e ci prepariamo la meglio per le ultime tre gare".

Come si fa ad andare in vantaggio per 2-1 in modo fortuito e non proteggere il vantaggio per pochi minuti:

"Nel calcio può succedere di tutto. Il calcio è questo, a volte bello a volte brutto. Il campionato non si decide mai con una gara, si decide in 38 partite. Non c'è tanto tempo, bisogna prepararsi al meglio perché ne mancano solo tre. Quella contro l'Empoli va preparata al meglio.

Felipe Anderson: oggi non è stato sostituito anche se ha giocato sotto tono

"Oggi sono stati in tanti sotto tono. Qualcuno era forzato, ho fatto cambi, oggi ho cercato di non togliere i meno peggio. Oggi erano tanti sotto tono. Devo realizzare bene, a mente calda. Dovevamo fare meglio".

Arbitraggio e modo di giocare:

"Abbiamo faticato in tutte le direzioni, in fase difensiva ma anche con la palla. Questo non mi è piaciuto. Sono molto triste, arrabbiato. Però dall'altra parte ho molto chiaro in testa cosa devo fare. Arbitraggio? Abbiamo avuto tanti gialli, ma devo valutare".

Avevate studiato i movimenti del Monza?

"L'analisi è complessa. Ora a caldo faccio fatica".

Si aspettava una crescita così del Monza e di Palladino?

"Il Monza sta bene in campo, ha buoni giocatori. Lui è sempre stato intelligente, è la base di un bravo allenatore. Si cresce col tempo, con la curiosità di imparare sempre".

Ottima Lazio nei primi 25 minuti, poi è girata. Cosa è successo nel momento del cambio?

"A caldo faccio fatica a dirlo. Di solito aspettavo di più, ma sull'inizio non ho la sua stessa sensazione".

Scelta di Immobile dal primo minuto:

"Ciro l'ho visto bene. Castellanos ha avuto una piccola operazione al dente in settimana. Immobile era motivato, dentro. Ha fatto un gol importante e spero ne faccia ancora tanti in queste partite. Lui è stata una scelta tecnica".

Pubblicato il 4.05