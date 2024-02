Lazio, Klose indica la strada: "Possono arrivare ai quarti, ma servirà..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La notte magica vissuta ieri dalla Lazio non solo la consegna alla storia del club, ma gli permette anche di tenere vivo un sogno che in realtà, prima del triplice fischio di ieri, sembrava impossibile potersi realizzare. Il 5 marzo, all'Allianz Arena, sarà il Bayern Monaco a dover fare la partita per ribaltare il risultato e i biancocelesti dovranno soffrire e dare, ancora una volta, tutto ciò che hanno per realizzare un qualcosa che avrebbe dell'incredibile. Al termine della gara di ieri, ai microfoni di Prime Video, il doppio ex Miroslav Klose dall'alto della sua esperienza ha indicato la strada giusta da seguire, nella speranza che non cambino troppo le cose in questi venti giorni:

"La Lazio deve avere fortuna a non prendere gol nei primi minuti. Speriamo che in queste due settimane il Bayern Monaco non riprenda la forma. Se loro non segnano subito la Lazio può farcela, soprattutto se dovessero giocare così".