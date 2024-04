Lazio, le decisioni del giudice sportivo: quattro biancocelesti sanzionati

La trentaquattresima giornata di Serie A si è conclusa e il giudice sportivo, attraverso i canali ufficiali della Lega, con un comunicato ha reso note le sue decisioni. A proposito della Lazio, impegnata all'Olimpico col Verona, sono state confermate quattro sanzioni. "Per proteste nei confronti degli ufficiali di gara" è stato ammonito Zaccagni, "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" Romagnoli e Casale e, infine, "per comportamento non regolamentare in campo" Luis Alberto.

