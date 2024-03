Lazio, Lotito avanza il progetto 'Academy': nuovi campi, piscine e un nuovo stadio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Parte il progetto Academy Lazio. Il presidente Claudio Lotito è al lavoro per allargare il centro sportivo di Formello. L'area interessata è stata già visionata dagli ingegneri, dopo che il patron ha deciso di sfruttare i terreni che ha acquisito da poco nella zona adiacente al parcheggio del “Mirko Fersini”, in cui vengono disputate le partite della Lazio Primavera e della Lazio Women. Come riporta Il Corriere dello Sport, tra gli obiettivi, quello di riunire tutte le squadre del settore giovanile in un unico polo.

E ancora, cinque nuovi campi di diverse misure in erba naturale e in sintetico di ultima generazione. Lotito però non intende fermarmi perché metterà in costruzione anche piscine, un hotel-foresteria per ragazzi e ragazze fuori sede, un'aula magna che verrebbe utilizzata per le conferenze e per l'istruzione dei giovani del vivaio.

Sono attesi colpi di scena, il progetto è in via di definizione come le tempistiche, e potrebbe prevedere anche la costruzione di un altro stadio che sarebbe utilizzato dal settore giovanile e dalle selezioni femminili.