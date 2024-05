Calciomercato | Fabrizio Romano su Greenwood: "Il Manchester apre alla cessione!"

Mason Greenwood è stato uno degli obiettivi estivi della Lazio. L'ultimo giorno di calciomercato il club biancoceleste ha tentato di acquistare il talento inglese dal Manchester United, ma per una serie di ostacoli - anche inerenti al tempo a disposizione - il tentativo non è andato a buon fine. Più agile, invece, è stato il Getafe che è riuscito a strapparlo ai Red Devils in prestito secco. Nonostante l'ottima stagione in cui ha realizzato 10 gol e 6 assist, però, quando in estate il calciatore farà ritorno al club inglese, questo verrà messo sul mercato. La dirigenza dello United non ha alcuna intenzione di tenerlo in rosa, probabilmente anche per i fatti relativi al suo passato, motivo per cui si è messa a caccia di un acquirente che sia disposto ad assicurarselo a titolo definitivo. Tra i club che, secondo alcune indiscrezioni, sembravano essersi fatti avanti c'era anche il Barcellona, ma sul proprio profilo X, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, ha smentito questa possibilità:

"Il Barcellona attualmente non sta lavorando all'accordo con Mason Greenwood nonostante i recenti collegamenti. Il Manchester United è disponibile a vendere Mason e trova una soluzione in estate, come riportato all'inizio di questa settimana, ma l'attenzione del Barça è ora su obiettivi diversi".