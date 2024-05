RIVIVI DIRETTA - Lazio Women-Parma 1-1, triplice fischio: termina la gara

Serie B Femminile | 30ª giornata

Domenica 19 maggio 2024, ore 15:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN - PARMA 1-1: 14' Proietti (L), 85' Distefano (P)

LAZIO WOMEN (4-3-3): Fierro (78' Natalucci); Baltrip Reyes, Pittaccio, Varriale, Pezzotti (46' Castiello); Kuenrath, Ferrandi (57' Adami), Colombo; Proietti (78' Falloni), Palombi, Gomes (66' Moraca). A disp.: Hovmark, Goldoni, Giuliano, Visentin. All.: Gianmarco Fedeli

PARMA (4-3-3): Capelletti; Rizza, Ambrosi, Masu, Peruzzo; Beil (63' Silvioni), Nichele, Benedetti (46' Ploner); Distefano, Ferin (63' Kongouli), Gago (78' Di Luzzio). A disp.: Frigotto, Williams, Nozzi, Perin, Marchetti. All.: Salvatore Colantuono.

Arbitro: Nenad Radovanovic (sez. di Maniago), Assistenti: Luca Chianese e Carmela De Rosa.

Ammonite: //

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: termina qui la sfida.

90' Concessi 5' di recupero.

85' Pareggia il Parma con Gaia Distefano.

78' Altri cambi per la Lazio: escono Fierro e Proietti, per Natalucci e Falloni. Sostituzione anche per il Parma: esce Gago, dentro Di Luzzio.

73' Calcio di punizione per le ducali guadagnato da Distefano. Silvioni alla battuta, calcia direttamente dentro ma non trova la porta.

72' Cambio per Colantuono: esce Peruzzo per Williams.

66' Sostituzione Lazio: fuori Gomes, dentro Moraca.

63' Cambia ancora il Parma: escono Ferin e Beil, dentro Kongouli e Silvioni.

62' Castiello duella con Rizza, ma ha la meglio. Serve poi Gomes che decide di scaricare su Proietti, le biancocelesti però perdono il tempo e sfuma l'occasione del raddoppio.

61' Vince un rimpallo Palombi che calcia la conclusione, ma la palla si stampa sulla traversa.

57' Ferrandi resta a terra dopo uno scontro con un'avversaria, Fedeli è costretto al cambio. Al suo posto entra Adami.

56' Apertura di Ferrandi per Palombi che serve poi Gomes, le due però non s'intendono e perdono una buona occasione.

54' Palla interessante per Palombi che calcia, ma Capelletti che con sicurezza fa sua la palla.

48' Si allarga Nichele, arriva il cross per Gago. Fierro interviene e fa sua la sfera.

46' Cambio nel Parma: esce Benedetti, dentro Ploner. Prima sostituzione anche in casa Lazio: esce Pezzotti per Castiello.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio: finisce il primo tempo

45' Concessi 2' di recupero.

38' Recupera bene Kuenrath che cerca poi Colombo in area di rigore, ma viene anticipata dal difensore del Parma.

34' Cross di Rizza a cercare Benedetti, ma Fierro interviene senza problemi e fa sua la sfera.

28' Sbaglia Nichele, ne approfitta la Lazio. Palombi recupera e si avvicina dalle parti di Capelletti, calcia ma non trova la conclusione.

25' Buona combinazione Distefano-Benedetti, riesce però a fermare tutto Ferrandi allontanando il pericolo.

23' Super intervento di Ambrosi che salva ancora il Parma, ostacolando il passaggio di Pittaccio per Proietti davanti alla porta.

21' Buono spunto di Distefano che cerca la conclusione, ma la palla finisce al lato della porta.

17' Calcio d'angolo per il Parma che prova a reagire, Peruzzo dalla bandierina calcia sul primo palo a cercare Gago. La palla finisce oltre la porta.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Ferrandi calcia la punizione, chiama lo schema. Cerca e trova Pittaccio che crossa in area e Proietti la insacca alle spalle di Capelletti. È il suo primo gol stagionale.

9' Primo calcio d'angolo della sfida, Peruzzo dalla bandierina a cercare Distefano che ci mette la testa. Il tiro però è troppo debole e le ducali non trovano la porta.

7' Buon lavoro di Ferin che, a meno di un metro dall'area di rigore, viene bloccata da Reyes. La biancoceleste commette fallo e consente al Parma di ripartire da un calcio di punizione interessante.

6' Gomes pericolosa davanti alla porta di Capeletti che però interviene e fa sua la sfera. Resta a terra la biancoceleste dopo uno scontro con Masu, ma niente di preoccupante.

4' Calcio di punizione per la Lazio, Gomes ha subito un fallo da Masu. Varriale per Reyes, palla dentro per Palombi che però non riesce a arrivare in profondità.

2' Rimessa laterale per il Parma, Rizza alla battuta. Palla dentro, copre bene Ferrandi che aiutata da Pezzotti riesce a allontanare il pericolo.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida al Fersini!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women-Parma, valida per la trentesima e ultima giornata di Serie B Femminile. Le biancocelesti, reduci dal successo contro il Ravenna, hanno conquistato la Serie A e sono pronte a chiudere in bellezza per poter festeggiare insieme ai propri tifosi il traguardo raggiunto. Non sarà in panchina Grassadonia, costretto a scontare un turno di squalifica. Appuntamento alle 15:00 col calcio d'inizio.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE