Kamada, Lazio in pressing e spunta una nuova soluzione: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il calcio è uno sport davvero strano. Daichi Kamada era ai margini fino a due mesi fa. Poi il cambio di allenatore e con Tudor è tornato titolare e protagonista. Il suo futuro potrebbe cambiare. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno, ma il giapponese ha un'opzione unilaterale per prolungare l'accordo che è valida fino al 30 maggio. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio non intende aspettare fino al 30 maggio. Dopo il vertice fra Tudor e il ds Fabiani di mercoledì scorso, il giapponese è stato convocato dalla società e ha accettato di dare una risposta definitiva entro il 15 maggio. La buona notizia è che adesso sta concretamente rivalutando la permanenza a Formello, come si augurava Lotito. Però non è tutto rosa e fiori. Perché adesso Kamada sarebbe sì disposto a farlo, ma il patron non sa ancora la controproposta in arrivo: ok, ma solo per un altro anno. Daichi ha altre due offerte importanti (in particolare quella del Crystal Palace del suo ex tecnico Glasner), non vorrebbe far scattare comunque l'opzione triennale inserita nel contratto firmato ad agosto scorso, ma al massimo far slittare l'attuale scadenza fissata a giugno 2024 al 2025, quando sarà comunque eventualmente "libero" a parametro zero. La controproposta, quindi, potrebbe essere il rinnovo di un solo anno rimandando la decisione di dodici mesi. Cosa farà la Lazio?

Pubblicato il 6/05