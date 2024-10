Lazio, nessuno come lui: Pedro si prepara alla sfida europea - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

È un calciatore di 37 anni, ma nella testa e nelle ambizioni sembra essere ancora agli inizi della sua carriera. Grazie anche alla cura Baroni, Pedro sta vivendo una seconda giovinezza e in questo senso il palcoscenico dell’Europa League rappresenta il teatro perfetto per mettere in mostra le sue qualità. Il tecnico biancoceleste, con i suoi stravolgimenti continui di formazione, sta permettendo davvero a tutti di sentirsi importanti e questo sta servendo all’esterno d’attacco spagnolo per ritrovare quella fiducia che gli era un po’ mancata la scorsa stagione. Oggi alle 18,45 la Lazio scenderà in campo contro il Nizza e Pedro è in lizza per giocare ancora dal primo minuto. L’ex giocatore di Chelsea e Barcellona ricorda sui propri profili social l’appuntamento di questa sera: “Europa League is coming”.